Prestadores de servicios turísticos de La Paz se capacitan en la UABCS para mejorar su atención

La Sociedad Cooperativa de Prestadores de Servicios Turísticos del Malecón de La Paz se ha acercado a la máxima casa de estudios del estado: la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), para solicitar un programa de profesionalización que les ayude a mejorar la calidad de su atención a los visitantes.

Con esta capacitación enfocada en la Norma Oficial Mexicana NOM-09-TUR, los prestadores de servicios turísticos tienen como objetivo fortalecer sus conocimientos, mejorar la atención y ofertas turísticas que dan a los turistas que llegan vía marítima, terrestre o aérea para conocer los paradisiacos destinas que hay en el municipio de La Paz.

La iniciativa, impulsada por los propios prestadores de servicios turísticos ante la UABCS, tiene como fin desarrollar un programa de formación adaptado a sus necesidades y a su realidad actual, privilegiando un enfoque práctico.

Lee más: Firman ICATEBCS y FONACOT convenio para beneficio de los trabajadores

Durante la reunión, el representante de la cooperativa, Luis Martín Aguilar, explicó que acudieron a la UABCS para solicitar apoyo en áreas específicas que consideran urgentes para su desarrollo.

Los dos puntos clave mencionados fueron:

Capacitación en la Norma Oficial Mexicana NOM-09-TUR: Esta norma es fundamental, ya que regula la actividad de los guías de turistas, y su cumplimiento es indispensable para operar dentro del marco legal. Cursos de inglés básico: Siendo el inglés una herramienta esencial en el sector, su dominio les permitirá comunicarse mejor con los visitantes extranjeros y ofrecer un servicio más completo.

Según Aguilar, estas capacitaciones son cruciales para brindar un servicio más seguro, profesional y competitivo.

Lee más: Regreso a clases no impulsa ventas en tienditas de Los Cabos

La respuesta de la institución educativa fue positiva y proactiva, ya que la directora de vinculación, Elvia Aispuro Félix, reiteró que la UABCS es una universidad de “puertas abiertas” que colabora activamente con todos los sectores de la sociedad en beneficio del desarrollo de las comunidades.