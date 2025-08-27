Víctor Castro: “Consolidamos la transformación de los servicios de salud en BCS”

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, aseguró que su administración consolida la transformación del sistema de salud en el estado con una inversión pública histórica, tanto federal como estatal, que prioriza la atención de las personas sin seguridad social.

Durante la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Servicios de Salud, Castro Cosío señaló que los avances más relevantes se han reflejado en infraestructura, distribución de medicamentos y equipamiento médico, con el objetivo de garantizar acceso universal y gratuito a la atención médica.

Acompañado de manera virtual por el director de Vinculación y Seguimiento del Gobierno federal, Arturo Chimal Arechavala, y en presencia de la secretaria de Salud de BCS, Ana Luisa Guluarte Castro, el mandatario subrayó que la salud es un eje fundamental de la Cuarta Transformación, pues busca que “nadie se quede afuera y nadie se quede atrás”.

Entre los datos expuestos, se informó que los programas estatales y federales en materia de salud han sido respaldados con más de 45 millones de pesos, además de la estrategia “Ruta de la Salud”, que permite una mayor distribución de medicamentos e insumos médicos en comunidades apartadas.

Asimismo, el programa “La Clínica es Nuestra” destinó en 2024 más de 30 millones de pesos, utilizados en mejoras de infraestructura y equipamiento en más de 50 centros de salud, impactando directamente en poblaciones vulnerables.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.