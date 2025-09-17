IMM ofrece servicios gratuitos de apoyo a mujeres en situación de violencia

El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) reitera su apoyo. Ofrece servicios gratuitos a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia.

El Centro de Atención a las Mujeres (CAM) brinda acompañamiento integral. Incluye:

Asesoría jurídica

Atención psicológica

Trabajo social.

Son servicios gratuitos para quienes lo requieran.

Christa González Robinson, directora del IMM, destaca un firme compromiso. Trabajan con cero tolerancia a la violencia contra mujeres y niñas. Impulsan acciones de prevención y atención constante.

“Nuestro compromiso es conjunto con instituciones y sociedad civil”, expresó. Buscan “garantizar la seguridad y el bienestar de las mujeres”. En La Paz, las quieren “fuertes, seguras y libres”.

En el CAM se brinda acompañamiento a quienes atraviesan violencia. También a quienes requieren orientación. “En el Centro de Atención a las Mujeres estamos para apoyarte, no estás sola”.

El CAM está en calle Artículo Noveno y Símbolos Patrios. Se ubica en la colonia Diana Laura, en La Paz.

Atienden de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas. Los sábados, el horario es de 9:00 a 14:00 horas. Para más información: 612 121 1829.