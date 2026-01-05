Servicios en Baja California Sur durante Navidad: ¿cuáles descansaron y cuáles siguieron activos?

Entre la pausa y la continuidad

El cierre de 2025 y el arranque de 2026 dejaron ver cómo Baja California Sur se mueve entre la pausa y la continuidad.

Mientras algunos servicios se detuvieron en fechas específicas, otros nunca dejaron de funcionar, sosteniendo el ritmo de la vida cotidiana en medio de un periodo de alta movilidad y consumo.

Servicios que descansaron en días festivos

Las oficinas de gobierno, kioscos y centros de atención cerraron únicamente el 25 de diciembre y el 1 de enero, siguiendo el calendario oficial.

Los bancos también suspendieron actividades en esas fechas, mientras que las escuelas permanecen en receso hasta el 12 de enero.

El comercio formal bajó sus cortinas durante las jornadas festivas, aunque los tianguis y vendedores informales siguieron presentes en calles y plazas.

Servicios que nunca se detuvieron

En contraste, hubo servicios que operaron sin descanso.

La seguridad pública y protección civil desplegaron más de mil elementos en el Operativo Guadalupe-Reyes, con patrullajes constantes en los cinco municipios.

Los hospitales y clínicas mantuvieron guardias médicas y atención en urgencias.

Correos de México procesó hasta 20 toneladas semanales de paquetería en La Paz y Los Cabos, reflejo del movimiento económico y social del estado.

Turismo y movilidad sin pausa

Las carreteras se mantuvieron transitables, gracias a rehabilitaciones concluidas antes del periodo de mayor tránsito.

El sector turístico trabajó sin descanso: hoteles, restaurantes y operadores aprovecharon la llegada de visitantes nacionales y extranjeros, especialmente en Los Cabos.

Más allá de las celebraciones, Baja California Sur funciona como un engranaje que combina pausas necesarias con servicios que no pueden detenerse.

La vida cotidiana depende de esa dualidad: mientras unos descansan, otros sostienen la continuidad que permite que el estado siga en movimiento.

