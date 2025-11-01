Servicios Públicos de Los Cabos apoya a familia afectada por incendio en Santa Rosa

El Gobierno de Los Cabos, a través de la Dirección General de Servicios Públicos, brindó apoyo a una familia afectada por un incendio en el vado de Santa Rosa, donde se realizaron labores de retiro de escombros, materiales dañados y árboles afectados.

Por instrucciones del alcalde Christian Agúndez Gómez , el personal operativo llevó a cabo cuatro viajes de retiro, logrando remover más de 16 toneladas de desechos para restablecer las condiciones de limpieza y seguridad en la zona siniestrada.

El director general de Servicios Públicos, Manuel Ernesto Montaño Castro, destacó la importancia de actuar con prontitud ante emergencias:

“Nuestra prioridad es apoyar a las familias cabeñas en momentos difíciles y garantizar su seguridad. Este tipo de acciones refleja el compromiso social del Ayuntamiento”, afirmó.

La Dirección General de Servicios Públicos reiteró su compromiso de servir a la comunidad, no solo con el mantenimiento cotidiano de vialidades y espacios públicos, sino también con acciones solidarias en casos de emergencia.

El Ayuntamiento de Los Cabos reafirma su trabajo cercano, empático y responsable con la ciudadanía, trabajando por un municipio más limpio, seguro y ordenado.