Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 1 de Noviembre, 2025
HomeLos CabosServicios Públicos de Los Cabos apoya a familia afectada por incendio en Santa Rosa
Los Cabos

Servicios Públicos de Los Cabos apoya a familia afectada por incendio en Santa Rosa

En atención a una familia afectada por un incendio en Santa Rosa, el Ayuntamiento de Los Cabos, por instrucción del alcalde Christian Agúndez Gómez, removió más de 16 toneladas de materiales dañados y reafirmó su compromiso solidario con la comunidad.
Daniela Lara
1 noviembre, 2025
0
19
Servicios Públicos brinda apoyo a familia afectada por incendio en Santa Rosa

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

El Gobierno de Los Cabos, a través de la Dirección General de Servicios Públicos, brindó apoyo a una familia afectada por un incendio en el vado de Santa Rosa, donde se realizaron labores de retiro de escombros, materiales dañados y árboles afectados.

Por instrucciones del alcalde Christian Agúndez Gómez , el personal operativo llevó a cabo cuatro viajes de retiro, logrando remover más de 16 toneladas de desechos para restablecer las condiciones de limpieza y seguridad en la zona siniestrada.

El director general de Servicios Públicos, Manuel Ernesto Montaño Castro, destacó la importancia de actuar con prontitud ante emergencias:

“Nuestra prioridad es apoyar a las familias cabeñas en momentos difíciles y garantizar su seguridad. Este tipo de acciones refleja el compromiso social del Ayuntamiento”, afirmó.

La Dirección General de Servicios Públicos reiteró su compromiso de servir a la comunidad, no solo con el mantenimiento cotidiano de vialidades y espacios públicos, sino también con acciones solidarias en casos de emergencia.

El Ayuntamiento de Los Cabos reafirma su trabajo cercano, empático y responsable con la ciudadanía, trabajando por un municipio más limpio, seguro y ordenado.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasH. Ayuntamiento de Los Cabos
Articulo anterior

Gobierno de BCS anuncia descuento del 20% en trámite de placas y ...

Siguiente articulo

Colocan la primera piedra de la Casa Cuna Los Cabos “Rayitos del ...