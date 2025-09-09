Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 8 de Septiembre, 2025
Los Cabos

Servicios Públicos mantiene trabajos de limpieza en Los Cabos

Servicios Públicos intensifica labores de limpieza en Los Cabos. Se atienden vialidades, colonias y escuelas afectadas por las lluvias del huracán Lorena, con el objetivo de garantizar seguridad y movilidad a la ciudadanía.
Daniela Lara
8 septiembre, 2025
Servicios Públicos continúa trabajando por el restablecimiento del municipio

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

La Dirección General de Servicios Públicos mantiene un operativo permanente en todo el municipio para restablecer vialidades, espacios públicos y escuelas afectadas por las lluvias del huracán Lorena .

El director de la dependencia, Manuel Ernesto Montaño Castro , informó que, por instrucción del alcalde Christian Agúndez Gómez , se trabaja diariamente en la limpieza, desazolve y retiro de lodo en zonas estratégicas.

En Cabo San Lucas , las cuadrillas realizaron la limpieza del bulevar Lázaro Cárdenas , retirando ramas, lodo y basura acumulada. También se atendieron las escuelas que funcionaban como albergues, dejándolas listas para recibir nuevamente a la comunidad escolar.

Montaño Castro destacó que el objetivo es garantizar la seguridad, salud y bienestar de las familias, además de mejorar la movilidad en colonias y vialidades.

Servicios Públicos no se detiene, trabajamos para ofrecer las mejores condiciones a las familias, cuidando la seguridad, salud y bienestar de todas las personas, es un esfuerzo diario del personal, que labora con disciplina, sin embargo, la participación ciudadana es vital para contar con un municipio más limpio y fuerte”, concluyó el servidor público.

