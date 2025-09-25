Servicios Públicos de Los Cabos refuerza limpieza en colonias y principales vialidades

La Dirección General de Servicios Públicos, dirigida por Manuel Ernesto Montaño Castro, continúa con acciones de limpieza, deshierbe, retiro de basura y mejoramiento de vialidades en distintas colonias del municipio.

En el bulevar Constituyentes, se realizaron trabajos de deshierbe y limpieza en el camellón central. En la colonia Las Palmas, calle Palmito, se atendió la recolección de basura.

Para la colonia Lomas del Sol, se retiró tierra que fue utilizada como relleno en la colonia López Obrador, cumpliendo con peticiones de los vecinos para mejorar los caminos.

La colonia Venados recibió labores de retiro de basura y cacharros, con nueve viajes de camiones de volteo: cuatro de la CROC y cinco de Servicios Públicos. Estas acciones continuarán este miércoles en la zona.

En la calle Miguel Hidalgo, en la zona Centro, se efectuó el retiro de azolve, y en la colonia Miramar, en el edificio Buenos Aires, se llevaron a cabo trabajos de limpieza y recolección de desechos, contribuyendo al saneamiento y la imagen urbana del municipio.