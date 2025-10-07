Mantiene Servicios Públicos operativo permanente ante lluvias por el huracán “Priscilla”

En atención a las indicaciones del alcalde Christian Agúndez Gómez, el XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Dirección General de Servicios Públicos, mantiene un operativo permanente de limpieza y desazolve en diversas vialidades, tras las lluvias ocasionadas por el paso del huracán “Priscilla”.

El titular de la dependencia, Ernesto Montaño Castro, informó desde el vado de San José Viejo que las cuadrillas municipales trabajan desde la madrugada para garantizar la movilidad y seguridad de la población.

“Estamos atendiendo la contingencia por instrucciones del presidente municipal, quien desde las primeras horas pidió mantenernos en alerta con la maquinaria disponible, principalmente para conservar las vías de comunicación en las mejores condiciones posibles”, explicó Montaño Castro.

Detalló que la circulación en el vado de San José Viejo se mantiene libre, y que el personal continúa con recorridos en Costa Azul, El Limón, calle Chávez, Alta Tensión, y otras zonas donde se registraron acumulaciones de arena o encharcamientos.

Asimismo, informó que se trabaja en El Zacatal, a la altura de la gasolinera Las Palmas, y en el cruce de calle Aguajitos, cerca del campo de fútbol americano, donde se realiza retiro de azolve.

“El llamado a la población es a extremar precauciones, especialmente en el corredor turístico, donde las lluvias se mantienen intensas”, subrayó el funcionario.

Finalmente, reiteró que el personal de Servicios Públicos continuará desplegado en todo el municipio, en coordinación con Protección Civil y otras dependencias municipales, para atender de inmediato cualquier afectación y mantener las vialidades seguras y transitables para la ciudadanía.