Viernes 14 de Noviembre, 2025
Los Cabos

Servicios Públicos realiza limpieza en planteles educativos de Cabo San Lucas para garantizar espacios seguros

El Ayuntamiento de Los Cabos, encabezado por Christian Agúndez Gómez, llevó a cabo una jornada de limpieza en escuelas del Centro de Cabo San Lucas para mejorar el entorno escolar.
Juan Butterfield
14 noviembre, 2025
Ayuntamiento de Los Cabos

Jornada de limpieza en escuelas

El Ayuntamiento de Los Cabos, encabezado por Christian Agúndez Gómez, reafirmó su compromiso de mantener espacios escolares dignos y seguros. Personal de la Coordinación de Servicios Públicos realizó una jornada de recolección de basura en distintos planteles educativos del Centro de Cabo San Lucas.

Las labores se llevaron a cabo en la secundaria Moisés Sáenz Garza, la primaria Ildefonso Green y el plantel 04 del Colegio de Bachilleres, atendiendo solicitudes directas de las comunidades escolares.

Objetivo de las acciones

Durante la jornada se recolectaron residuos acumulados y se intervinieron áreas comunes. El propósito fue garantizar espacios más limpios, ordenados y seguros para estudiantes, docentes y personal administrativo.

Trabajo conjunto

Estas acciones fortalecen la colaboración entre el Ayuntamiento de Los Cabos y las instituciones educativas. Además, promueven entornos adecuados para el desarrollo académico y refuerzan el bienestar de la comunidad estudiantil.

Compromiso con la comunidad

El gobierno municipal destacó que este tipo de jornadas se seguirán realizando en distintos puntos de Los Cabos, como parte de un programa permanente de atención a las escuelas y espacios públicos.

Espacios dignos para estudiantes

Con estas labores, el Ayuntamiento busca que cada plantel educativo cuente con instalaciones limpias y seguras, lo que contribuye directamente al aprendizaje y a la calidad de vida de la comunidad escolar.

