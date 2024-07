Servicios Públicos rebasado, pide apoyo a la ciudadanía para poder recolectar la basura

La falta de unidades recolectoras de basura no ha sido al único reto al que se ha tenido que afrontar la dirección de Servicios Públicos, esto debido a que su titular, Leonel Leyva Luna, dio a conocer que en muchas colonias del municipio de Los Cabos son muy angostas, por lo que hace prácticamente imposible que los camiones recolectores de basura puedan realizar su trabajo, sumado a que la ciudadanía complica aún más esta situación al no estacionar bien sus automóviles.

Leyva Luna señaló que la dependencia reconoce que actualmente tienen un serio problema en los servicios que ofrece la dependencia, incluso se mostró empático con la ciudadanía que se encuentra molesta por esta situación, pero instó a los cabeños a colaborar con ellos para poder realizar su trabajo de una forma más eficiente.

“El ciudadano tiene razón y hay que decirlo, el camión recolector se llena y el ciudadano argumenta que no llegó. Esto no es cuestión de que no haya querido, sino que muchas veces no puede pasar a recoger la basura, muchas veces se han saltado calles y esto es verdad. Pero el tema es que existen muchas calles que son muy estrechas, el ciudadano no nos apoya con sus carros, los cuales se encuentran mal estacionados. Incluso el camión tiene que irse a otra calle. Reconocemos que se han quedado calles sin atender, lo hemos reconocido en Servicios Públicos”.