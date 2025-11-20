Servicios Públicos rehabilita el bulevar Ernesto Chávez en San José del Cabo

Rehabilitación integral de una vialidad clave

El H. XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Dirección General de Servicios Públicos, informó sobre los trabajos de rehabilitación del bulevar Ernesto Chávez en San José del Cabo. La obra atiende las necesidades de vecinos, transeúntes y automovilistas que circulan diariamente por esta importante vialidad.

Detalles de las labores realizadas

El director de Operación y Mantenimiento, Ismael Marrón Sández, explicó que las acciones se realizaron bajo la encomienda del director general de Servicios Públicos, Ernesto Montaño, y con el respaldo del alcalde Christian Agúndez Gómez.

Además, reconoció el compromiso de las cuadrillas y el impacto positivo en la imagen urbana y en la movilidad.

El equipo de Servicios Públicos llevó a cabo:

Poda y deshierbe.

Retiro de azolve.

Sustitución de luminarias.

En total, se intervinieron 2.4 kilómetros de camellones y laterales.

Resultados de la rehabilitación

Como resultado de los trabajos se retiraron aproximadamente 70 toneladas de ramas, hierba y basura, además de 100 m³ de material de azolve. Esto mejora el flujo pluvial y la limpieza general del área.

En consecuencia, se instalaron 116 luminarias nuevas, reforzando la seguridad y visibilidad nocturna en beneficio de miles de habitantes.

Llamado a la corresponsabilidad ciudadana

El Ayuntamiento de Los Cabos hizo un llamado a la ciudadanía para mantener limpio el frente de sus hogares y negocios. Por ello, recordó que pequeñas acciones, como no tirar basura en la vía pública, contribuyen al bienestar de todas las familias.

La Dirección General de Servicios Públicos reafirmó su compromiso de seguir trabajando por un municipio más limpio, ordenado y digno para todas las personas.