Servicios de rehabilitación infantil se fortalecen en Los Cabos con nuevo CRIT

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío encabezó la apertura del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Los Cabos, el segundo en Baja California Sur. Con este nuevo espacio, la entidad consolida una infraestructura estratégica para la atención de niñas, niños y jóvenes que requieren rehabilitación.

Un centro que acerca los servicios a las familias

Acompañado por Pedro David Ortega Fonseca, representante del Gobierno de México, y por el alcalde Christian Agúndez Gómez, el Gobernador destacó que el CRIT representa el humanismo mexicano al ofrecer atención especializada más cercana y accesible.

“Obras son amores; este centro refleja nuestro compromiso con la inclusión y el bienestar de la niñez”, expresó.

Con esta instalación, las familias de Los Cabos ya no tendrán que trasladarse a La Paz para recibir terapias, lo que reduce costos, tiempo y desgaste.

Presencia nacional y compromiso social

Al evento asistieron miembros del Patronato Fundación Teletón, así como representantes nacionales y estatales, entre ellos Corey Riggs e Ismael Martínez, responsables operativos en la entidad.

También participó Emilio Azcárraga Jean, presidente ejecutivo de Televisa, cuya presencia refrenda el compromiso social de la empresa con la inclusión y la atención infantil.

Un modelo con más de 30 años de servicio

Teletón México ha atendido a más de un millón de menores en tres décadas, consolidándose como institución líder en rehabilitación, autismo y cáncer infantil.

Un diseño inspirado en la identidad sudcaliforniana

El CRIT Los Cabos presenta un diseño arquitectónico inspirado en la biznaga, una planta emblemática de la región, con espacios pensados para la movilidad, accesibilidad y atención integral.