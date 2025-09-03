Huracán Lorena en La Paz: ¿Habrá tandeo de agua y recolección de basura?

Debido a las intensas lluvias provocadas por el huracán Lorena, el Ayuntamiento de La Paz mantiene un operativo en todas sus áreas estratégicas, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, para atender a la población durante la contingencia.

En sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, la presidenta municipal, Milena Quiroga Romero, destacó que el servicio de agua potable opera con normalidad, sin reportes de afectaciones. En contraste, el transporte público funciona de manera intermitente, y al sur de la ciudad permanece suspendido. La recolección de basura también se encuentra fuera de operación de manera temporal y se reanudará en cuanto las condiciones lo permitan.

Lluvias en comunidades rurales

En comunidades como San Pedro, El Triunfo, San Bartolo y El Cardonal se han registrado lluvias moderadas e intensas, mientras que en Todos Santos y El Pescadero las precipitaciones han sido ligeras. En Los Planes la lluvia es más fuerte, mientras que en Puerto Chalé, Santa Rita, Santa María de Toris y San Pedro de la Presa aún no se reportan lluvias.

Como medida preventiva, desde las 5:00 de la mañana se desplegó un operativo de apoyo alimentario en Los Dolores, donde se entregaron 250 insumos a familias afectadas. Asimismo, se reportaron fallas de energía eléctrica en Todos Santos y El Pescadero, mismas que ya son atendidas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Coordinación interinstitucional

Milena Quiroga reiteró que las áreas operativas del Ayuntamiento —Seguridad Pública, Protección Civil, Agua Potable, Vialidades y Servicios Públicos— permanecen activas y coordinadas con autoridades estatales y federales, con el objetivo de salvaguardar a la población y atender cualquier contingencia derivada del paso del huracán Lorena.