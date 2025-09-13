Servidores públicos de Los Cabos reciben capacitación en derechos humanos ante contingencias

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta en emergencias, la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente y la Coordinación Municipal de Derechos Humanos llevaron a cabo una capacitación dirigida a servidores públicos de Los Cabos.

La jornada se tituló “Respuesta Inmediata y Compasiva: Derechos Humanos en Situaciones de Crisis” y reunió a más de 30 participantes.

Entre los temas abordados destacaron:

Diferencias entre ataque de ansiedad y de pánico .

Técnicas de respiración para control del estrés en emergencias.

Importancia de brindar una atención inmediata, adecuada y respetuosa a personas en crisis.

Como ponentes participaron la psicóloga Claudia Armenta López, coordinadora municipal de Derechos Humanos; Eblyn Luz María Gay King, de UNEME CISAME; y la psicóloga Ilse Camacho Hernández.

Armenta López destacó que los servidores públicos deben ofrecer un servicio digno, empático y de calidad, incluso en situaciones adversas, priorizando siempre la integridad y los derechos humanos de la población.

Esta capacitación forma parte de los trabajos del Comité de Protección Civil y se proyecta ampliar a más áreas municipales, consolidando una preparación integral y coordinada en beneficio de la comunidad cabeña.

