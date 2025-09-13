Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 12 de Septiembre, 2025
HomeLos CabosServidores públicos de Los Cabos reciben capacitación en derechos humanos ante contingencias
Los Cabos

Servidores públicos de Los Cabos reciben capacitación en derechos humanos ante contingencias

Más de 30 servidores públicos participaron en una capacitación sobre derechos humanos en situaciones de crisis, organizada por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente y la Coordinación de Derechos Humanos de Los Cabos.
Daniela Lara
12 septiembre, 2025
0
8
En Los Cabos, servidores públicos recibieron capacitación en derechos humanos para mejorar la atención en emergencias con un enfoque humano y sensible.

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta en emergencias, la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente y la Coordinación Municipal de Derechos Humanos llevaron a cabo una capacitación dirigida a servidores públicos de Los Cabos.

La jornada se tituló “Respuesta Inmediata y Compasiva: Derechos Humanos en Situaciones de Crisis” y reunió a más de 30 participantes.

Entre los temas abordados destacaron:

  • Diferencias entre ataque de ansiedad y de pánico.

  • Técnicas de respiración para control del estrés en emergencias.

  • Importancia de brindar una atención inmediata, adecuada y respetuosa a personas en crisis.

Como ponentes participaron la psicóloga Claudia Armenta López, coordinadora municipal de Derechos Humanos; Eblyn Luz María Gay King, de UNEME CISAME; y la psicóloga Ilse Camacho Hernández.

Armenta López destacó que los servidores públicos deben ofrecer un servicio digno, empático y de calidad, incluso en situaciones adversas, priorizando siempre la integridad y los derechos humanos de la población.

Esta capacitación forma parte de los trabajos del Comité de Protección Civil y se proyecta ampliar a más áreas municipales, consolidando una preparación integral y coordinada en beneficio de la comunidad cabeña.

👉 Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAyuntamiento de Los Cabos
Articulo anterior

Obra del paso a desnivel en Fonatur supera tiempos con 34% de ...

Siguiente articulo

La Tormenta Tropical Mario bajó de categoría a Depresión Tropical