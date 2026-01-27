Seúl recibe petición de Sheinbaum por BTS mientras México se cae a pedazos

El fenómeno BTS escaló del terreno del entretenimiento al ámbito diplomático, luego de que el gobierno de Corea del Sur confirmara la recepción de una carta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para solicitar más fechas del grupo de K-pop en México. La petición surge en un contexto de alta demanda, inconformidad juvenil y señalamientos de irregularidades en la venta de boletos.

La oficina presidencial surcoreana informó que la misiva ya está en su poder y que, por ahora, se encuentra en etapa de análisis. La respuesta oficial aún no ha sido definida, aunque el contacto confirma que el tema ha sido elevado a un nivel político inusual para una gira musical, reflejo del impacto social y cultural del grupo en el público mexicano.

La intervención de Sheinbaum marca un hecho sin precedentes, al revelar que envió una nota diplomática directa al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para facilitar más conciertos de BTS en territorio mexicano o, en su defecto, habilitar alternativas como transmisiones masivas en pantallas. La mandataria enmarcó la gestión como una acción en favor de los jóvenes.

El movimiento presidencial se da en medio de una creciente polémica por la preventa de boletos, que detonó protestas y denuncias entre seguidores de la banda. La molestia se concentró en la percepción de opacidad y en la imposibilidad de acceder a entradas pese a la alta expectativa generada por las fechas anunciadas.

Las acusaciones de presunto fraude tomaron fuerza cuando seguidoras de BTS denunciaron que boletos habrían sido vendidos a revendedores directamente en taquillas del Estadio GNP Seguros, aun cuando el esquema oficial establecía que la venta sería exclusivamente en línea. Estas versiones avivaron el reclamo social y la exigencia de intervención gubernamental.

El conflicto escaló al terreno regulatorio con la participación de la Procuraduría Federal del Consumidor. Su titular, Iván Escalante, anunció el inicio de un proceso contra Ticketmaster por la falta de claridad en la comercialización de entradas para las tres fechas programadas, además de sanciones contra plataformas dedicadas a la reventa.

A partir de este caso, la Profeco adelantó la implementación de nuevos lineamientos para la venta de boletos de conciertos, festivales y espectáculos masivos. Las medidas buscan corregir prácticas que, de acuerdo con la autoridad, han afectado de forma recurrente a los consumidores mexicanos.

Las nuevas disposiciones contemplan la publicación clara del lugar, fecha y horarios de los eventos, así como la obligación de difundir precios exactos y no rangos estimados. También se exigirá que el costo final incluya todos los cargos desde el inicio del proceso de compra, para evitar sorpresas al consumidor.

Mientras Seúl evalúa la petición presidencial, el caso BTS ya dejó huella en México al abrir un debate sobre derechos del consumidor, transparencia en espectáculos y el peso cultural del K-pop entre las nuevas generaciones, un fenómeno capaz de cruzar fronteras y poner a dialogar a gobiernos.

