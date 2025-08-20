Shakira y Antonio de la Rúa cenan juntos, ¿habrá reconciliación?

El reciente reencuentro entre Shakira y Antonio de la Rúa desató una ola de comentarios en redes sociales luego de que ambos fueran vistos en una exclusiva Cena en San Diego, California. La cantante colombiana acudió acompañada de sus hijos Milán y Sasha, además de su hermano Tonino, mientras que el abogado argentino estuvo junto a sus pequeños Zulú y Mael.

Las imágenes rápidamente se convirtieron en un Video viral, pues mostraron a la expareja compartiendo una velada familiar tras 15 años de haberse separado. De acuerdo con testigos, la reunión tuvo un carácter cordial y se interpretó como un encuentro con fines profesionales, ya que ambos mantienen vínculos en el ámbito laboral.

Los rumores de una posible reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa crecieron debido a que el argentino ha sido visto en más de una ocasión entre el staff de la artista durante su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran”. En varios clips difundidos en redes sociales, se le observa disfrutando del show junto a uno de sus hijos.

La velada provocó diversas reacciones entre los seguidores de la intérprete. Muchos recordaron que la pareja mantuvo una relación de más de diez años y que de esa etapa surgieron algunas de las canciones más significativas de la colombiana. Algunos internautas afirmaron que “merecen ser felices y darse una segunda oportunidad”, mientras otros destacaron que “nunca debieron separarse”.

La relación entre Shakira y Antonio de la Rúa terminó en 2011 de manera amistosa, según se detalló en un comunicado de la cantante, donde aseguró que su amistad era “inquebrantable e indestructible”. Sin embargo, el vínculo se deterioró cuando en 2012 el abogado emprendió una batalla legal contra su expareja, reclamando 77 millones de euros por supuestamente haber contribuido a su éxito musical.

El proceso concluyó a favor de la artista, que salió victoriosa de los tribunales. Aun así, un año después, Antonio de la Rúa reconoció públicamente que “no quedaban cuentas pendientes” con Shakira y expresó satisfacción al verla feliz.