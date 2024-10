Shakira aplaza más del 90% de sus conciertos en Estados Unidos

Este viernes Shakira anunció a través de su cuenta de Instagram que ha decidido aplazar más del 90% de sus conciertos en Estados Unidos, que estaban previstos entre el 9 de noviembre y el 15 de diciembre de 2024; por ende, las nuevas fechas se darán a conocer el 21 de octubre de este año.

La cantante ha experimentado un notable éxito en su regreso a los escenarios en Norteamérica, y la alta demanda de boletos ha superado sus expectativas, por lo que se vio orillada a tomar esta decisión en conjunto con su equipo de trabajo.

A pesar de los cambios, cerca de 700,000 boletos ya han sido vendidos desde el anuncio de la gira, lo que refleja un gran interés entre sus seguidores.

La cantante también anunció nuevas fechas en México, dando inicio el 13 de marzo de 2025 en Monterrey, seguido de presentaciones en Guadalajara y Ciudad de México. Además, la alta demanda en Barranquilla, su ciudad natal, ha llevado a la apertura de una segunda fecha, programada para el 21 de febrero de 2025.

Shakira anuncia quinta fecha para el Estadio GNP de la CDMX e impone récord como artista femenina

Shakira agradeció a sus fanáticos por su comprensión y apoyo, enfatizando que su cariño es fundamental para su carrera, y que está haciendo todo lo posible por visitar más ciudades.

🚨🏟️👏🏻 Due to extraordinary demand, Shakira is elevating her North American leg of #LMYNLWorldTour from arenas to stadiums, shifting dates to May 2025! pic.twitter.com/77XOD6RwzB

— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) October 18, 2024