Shakira invita a Belinda a cantar “Día de Enero” y el gesto conmueve a miles

La noche del 30 de agosto quedó marcada por un instante inolvidable. Shakira sorprendió a su público en México al invitar a Belinda a cantar juntas “Día de Enero”, uno de sus temas más emblemáticos. El público respondió con gritos y aplausos que hicieron vibrar el recinto.

Al terminar la interpretación, Belinda se arrodilló frente a Shakira en señal de respeto y admiración. La barranquillera reaccionó de inmediato: también se hincó y correspondió el gesto. En redes sociales, los videos se multiplicaron junto con comentarios como: “Belinda se hinca ante Shakira como señal de respeto, pero Shak siempre ha sido humilde y hace lo mismo”.

La complicidad apareció incluso antes del concierto. Minutos previos al encuentro, Belinda mostró un arreglo de rosas moradas que Shakira le envió con una carta manuscrita.

El mensaje decía: “Es un sueño para mí tenerte acompañándome esta noche, espero hacerte sentir como la reina que eres. Con mucho cariño, Shakira”. Conmovida, Belinda escribió en redes: “Wow, está increíble, gracias, ella es la más linda, la más detallista, nunca esperé este mensajito”.

Aunque ya circulaban rumores sobre una posible colaboración, este dueto confirmó la conexión entre ambas artistas. Para muchos fanáticos, la presentación simbolizó un reconocimiento entre generaciones del pop latino y un gesto de fraternidad artística. Para Belinda, que vive un nuevo impulso en su carrera musical, la noche significó compartir escenario con una de las figuras más consagradas de la música internacional.