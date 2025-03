Shakira canta “Ciega, Sordomuda” con mariachi en su primer concierto en CDMX

Shakira hizo historia en su primer concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México al interpretar su icónica canción “Ciega, Sordomuda” con mariachi.

La cantante colombiana complementó su vestuario con un sombrero charro, reforzando el tributo a la música tradicional de México.

La energía del público se hizo sentir mientras la estrella pop fusionaba su estilo con los sonidos del mariachi, logrando un momento inolvidable en su espectáculo.

Durante el concierto, Shakira también compartió un mensaje de fortaleza con sus seguidores.

“Esto es increíble, yo hoy no puedo estar mejor, esto es un sueño, estar aquí con ustedes… ya saben que estos últimos tres años no han sido un camino de rosas, no han sido nada fáciles para mí… de las caídas nadie se salva. Pero si algo he aprendido es que la caída no es el final, sino el comienzo de un vuelo más alto”, expresó la artista.