Shakira en la CDMX: así es el gran operativo de seguridad para sus conciertos

Los conciertos de Shakira en la Ciudad de México están provocando un impresionante operativo de seguridad a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX). En total, más de 2 mil oficiales fueron desplegados en el Estadio GNP Seguros, en la alcaldía Iztacalco, para garantizar la seguridad de los miles de asistentes a la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

Dispositivo de seguridad en los conciertos de Shakira

El operativo para los conciertos de Shakira contempla mil 199 uniformados de la CDMX apoyados con 44 vehículos oficiales, 26 motocicletas, nueve grúas y un helicóptero de los Cóndores, listos para atender emergencias.

Además, participan 800 policías de la PBI encargados de vigilar accesos, estacionamientos y gradas, así como ocho binomios caninos especializados en la detección de narcóticos y explosivos.

La Subsecretaría de Tránsito mantiene cortes a la circulación para agilizar el flujo vehicular y peatonal en las inmediaciones del estadio. También se realizan recorridos contra la reventa de boletos en accesos y zonas aledañas.

Primer concierto: emoción y entrega en el Estadio GNP

El primer concierto, celebrado ayer martes 26 de agosto, reunió a más de 60 mil asistentes. Shakira abrió el show con “La Fuerte” y “Girl Like Me”, y brindó un emotivo momento al dedicar “Antología” al público mexicano. Además, contó con la participación especial de Danna Paola, con quien interpretó “Soltera”.

La combinación de gran producción, luces, música mexicana y éxitos internacionales permitió a los fans vivir una noche inolvidable, mientras el operativo de seguridad garantizó un ambiente seguro y controlado.

Próximas fechas en CDMX

Shakira continuará su tour “Las Mujeres Ya No Lloran” en la CDMX los días 27, 29 y 30 de agosto, con un cierre programado para el 18 de septiembre.