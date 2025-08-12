Shakira inicia segunda etapa de su gira con conciertos agotados

La superestrella colombiana Shakira ha dado un espectacular inicio a la segunda etapa de su aclamada gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, que ha generado gran expectativa y un recibimiento masivo en México.

La cantante, reconocida internacionalmente por su voz única, carisma y talento, ha sorprendido a sus fanáticos mexicanos con una serie de conciertos agotados en tiempo récord, consolidando una vez más su estatus como una de las artistas más importantes y queridas del país.

El pasado 11 de agosto de 2025, Shakira abrió esta nueva fase de su gira en el Estadio Caliente de Tijuana. La respuesta del público no se hizo esperar: localidades totalmente vendidas y una atmósfera cargada de emoción y fervor, en donde la colombiana demostró que sigue conectando con sus seguidores a través de su música y puesta en escena.

Este concierto fue solo el puntapié inicial de una serie de presentaciones que recorrerán importantes ciudades del país hasta mediados de septiembre.

¿Cuándo viene Shakira a México?

México se ha convertido en una parada clave para la cantante en este tour, con fechas confirmadas que abarcan desde el norte hasta el centro del país. El itinerario incluye:

14 de agosto: Estadio Héroe de Nacozari, Hermosillo

17 de agosto: Estadio UACH, Chihuahua

20 de agosto: Estadio Corona, Torreón

23 de agosto: Parque Fundidora, Monterrey

26, 29 y 30 de agosto: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

2 de septiembre: Estadio Corregidora, Querétaro

6 y 7 de septiembre: Estadio Akron, Guadalajara

11 de septiembre: Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Particularmente destacadas son las tres fechas programadas en la Ciudad de México, en el Estadio GNP Seguros, donde Shakira ha logrado romper récords históricos, convirtiéndose en la primera artista en agotar doce conciertos en un mismo recinto en la capital mexicana.

La gira “Las Mujeres Ya No Lloran” no es solo un recorrido musical, sino una experiencia en la que Shakira combina sus grandes éxitos, como “Hips Don’t Lie”, “Whenever, Wherever” y “Waka Waka”, con temas de su más reciente producción, mostrando una evolución artística que mantiene su esencia única.

Su energía en el escenario, su talento para la danza y la interacción con el público hacen que cada concierto sea una celebración inolvidable.

Más allá de la música, la cantante ha demostrado una conexión genuina con sus fans, quienes han respondido masivamente en la compra de boletos, alcanzando cifras superiores al millón solo en México.

La alta demanda ha llevado a la apertura de fechas adicionales, lo que confirma el impacto cultural y el cariño que Shakira sigue cosechando en el país.

Para quienes aún deseen formar parte de esta experiencia, los boletos continúan disponibles en plataformas oficiales como Ticketmaster México, donde se recomienda adquirirlos pronto debido a la alta demanda y a la posibilidad de nuevas fechas.

La segunda etapa de la gira mundial de Shakira en México no solo promete más música y espectáculo, sino también un momento de unión y celebración para miles de seguidores que han esperado con ansias su regreso.