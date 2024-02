Shakira revela lista de canciones de su nuevo álbum “Las Mujeres Ya No Lloran”

La cantante colombiana Shakira, publicó en sus redes sociales la lista de canciones que vendrán en su nuevo álbum Las Mujeres Ya no Lloran, además de asegurar que está “muy emocionada”.

El proyecto de la artista estará disponible en tiendas físicas y en plataformas digitales como Spotify el próximo 22 marzo. Asimismo, el disco contará con 16 canciones, de las cuales 11 son colaboraciones, cada una de distintos famosos.

Muy emocionada de mostrarles la lista de canciones y las increíbles colaboraciones de Las Mujeres Ya No Lloran (algunos de ustedes ya sabían, otros aún no!) Solo faltan 3 semanas! https://t.co/6vCFZvVoTs pic.twitter.com/mUuji1EHLR

Ante la noticia, sus seguidores comentaron que se trata de “un sueño hecho realidad”, que se sienten “ansiosos” y algunos hasta afirmaron que será “legendario”.

Yessss a dream come true🔥Shakira ft cardi “PUNTERÍA” pic.twitter.com/zvI1HIHqQN

This will be legendary ❤️❤️#Shakira pic.twitter.com/SKbRIGOMDW

— Daniel (@Kini1305) February 29, 2024