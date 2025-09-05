Shakira y la lluvia: ¿misterioso fenómeno durante su interpretación de “Suerte”?(Video)

La cantante colombiana Shakira volvió a poner a sus fans en éxtasis, pero esta vez no fue únicamente por su talento o carisma sobre el escenario. Durante su más reciente presentación, la artista interpretó uno de sus mayores éxitos, “Suerte”, y, casi de manera inmediata, comenzó a caer lluvia en el recinto donde se llevaba a cabo el evento.

El momento fue captado por cientos de asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales. Usuarios bromearon sobre un supuesto regreso “satánico” de la cantante, haciendo alusión a teorías conspirativas que circulan desde hace años sobre su carrera y su presencia escénica. Memes, comentarios humorísticos y videos del instante exacto se multiplicaron en cuestión de minutos, convirtiendo a Shakira y la lluvia en tendencia mundial.

Lee más: Asesinan a hombre en su domicilio de Puerto Adolfo López Mateos

No obstante, especialistas en meteorología explican que coincidencias como esta pueden ser simples casualidades. “Los fenómenos climáticos pueden ser impredecibles. Que una lluvia ocurra durante la interpretación de una canción no significa que haya relación alguna; es solo un alineamiento fortuito que capta la atención de todos”, señaló un meteorólogo consultado.

A pesar de ello, la combinación de la energía de Shakira, su presencia escénica y la repentina lluvia logró un efecto casi cinematográfico. Los asistentes describieron el momento como mágico, asegurando que la música de la artista y el agua que caía creaban un espectáculo visual y emocional único.

Este no es el primer momento en que Shakira genera revuelo por coincidencias inesperadas durante sus conciertos. A lo largo de su carrera, ha habido múltiples anécdotas en las que el clima, los efectos de iluminación o la reacción del público parecían sincronizarse perfectamente con sus interpretaciones, aumentando la sensación de que sus shows trascienden la música.

Lee más: Probable último partido de Messi emociona al mundo con goles y jugadas históricas

Entre risas, comentarios humorísticos y teorías exageradas, lo cierto es que la intérprete de “Hips Don’t Lie” una vez más demostró su capacidad de conectar con su público, dejando un recuerdo imborrable y un fenómeno viral que seguirá comentándose en redes durante semanas.