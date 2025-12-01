Shakira reacciona al cover de “Antología” interpretado por Dua Lipa en Colombia

La cantante colombiana, Shakira, expresó públicamente su emoción ante la interpretación de Dua Lipa durante su reciente concierto en Bogotá. En el marco de la gira “Radical Optimism Tour”, la británica de 30 años sorprendió al público al interpretar una versión en español de “Antología”, el clásico hit de los noventa que catapultó a Shakira al estrellato internacional.

El momento, capturado en videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales, ha conmovido a fans de ambas artistas, destacando la conexión cultural entre dos generaciones de la música pop.

El show de Dua Lipa en la capital colombiana marcó el cierre de la penúltima etapa de su gira mundial, un evento que reunió a miles de seguidores en un ambiente cargado de energía y celebración. Durante la presentación, la intérprete de “Levitating” decidió honrar sus raíces latinas adoptivas al entonar las letras nostálgicas de “Antología” con un acento impecable y una pasión que resonó en el estadio. Este gesto no solo generó aplausos ensordecedores en el lugar, sino que también cruzó fronteras, llegando hasta los oídos de Shakira, quien no tardó en reaccionar desde su cuenta en redes sociales.

Shakira, conocida por su franqueza y calidez en las interacciones con sus admiradores, compartió su sentir con un mensaje directo y conmovedor: “Me conmovió mucho”. Estas palabras, simples pero cargadas de gratitud, reflejan el impacto emocional que tuvo el cover en la barranquillera, quien ha visto su legado influir en artistas globales como Dua Lipa. El gesto resalta la admiración mutua entre ambas, recordando que “Antología”, lanzada en 1996 como parte del álbum homónimo, es una de las canciones que definieron la evolución de Shakira hacia el pop rock con toques folclóricos.

Este intercambio no es aislado en la carrera de Dua Lipa, quien ha demostrado un creciente interés por la música latina, incorporando ritmos y colaboraciones que fusionan su estilo electrónico con influencias iberoamericanas. Su decisión de elegir Bogotá como escenario para este tributo añade un layer simbólico, ya que Colombia es la cuna de Shakira y un territorio donde la música tiene un rol central en la identidad cultural. El video del performance acumula millones de vistas en plataformas como TikTok e Instagram, impulsando una ola de comentarios que celebran la unión entre la “Reina del Pop” y la “Diva del Bronx” en un contexto latino.

La reacción de Shakira abre la puerta a especulaciones sobre posibles colaboraciones futuras entre las dos estrellas, un dúo que podría revolucionar las listas de éxitos mundiales. Mientras tanto, este episodio refuerza el estatus de “Antología” como un himno atemporal, capaz de emocionar incluso a sus creadores décadas después. En un año marcado por giras masivas y regresos triunfales, este momento de genuina admiración musical nos recuerda el poder unificador de la canción, trascendiendo idiomas y fronteras geográficas.