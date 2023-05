Shakira recibe el premio Billboard a la “Mujer del Año” en la primera edición de “Mujeres Latinas en la Música”

Shakira fue galardonada como la “Mujer del Año” en la gala de “Mujeres Latinas en la Música” en el Watsco Center de Miami. Luciendo un vestido negro ajustado, la colombiana compartió este honor con otras mujeres latinas que también destacan en la industria musical, como Ana Gabriel, Emilia, Maria Becerra, Evaluna, Goyo y Thalía.

A pesar de su reciente ruptura con Gerard Piqué y la polémica que ha generado su separación, la barranquillera ha seguido cosechando éxitos en su carrera musical, ya que en 2022, su tema “Monotonía” junto a Ozuna se convirtió en el mayor debut en español del año. Además, su participación en la “BZRP Music Sessions #53” junto al productor argentino Bizarrap, rompió 14 Récords Guinness, al debutar en el puesto número 9 del Billboard Hot 100 y convertirse en la primera mujer en llegar al top 10 de la lista con una canción en español.

Por estos logros, Billboard decidió otorgarle el premio, el cual fue presentado por su compatriota Maluma, quien no solo destacó su trayectoria, sino también elogió la honestidad y la pasión con la que la cantante escribe y canta sus canciones.

“Este año supo convertir la adversidad en arte, las emociones y dolor en música, y rompió la historia con sus letras, creando un éxito que hoy es el himno femenino universal: ¡Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan!”, dijo Maluma.

Al recibir el premio, la intérprete de “Estoy Aquí” agradeció el reconocimiento y dedicó unas emotivas palabras a las mujeres que la han inspirado a lo largo de su vida. Asimismo, afirmó que la música la ha ayudado a encontrar su camino de regreso a sí misma en momentos de dificultad y que ha aprendido valiosas lecciones de otras mujeres. También habló sobre la fortaleza y la independencia de las mujeres, animando a todas a buscar la autenticidad y el amor propio.

La cantante comentó que este ha sido un año en el que el género femenino ha dado un gran paso adelante, destacando la importancia de que las mujeres se apoyen entre sí y celebren sus logros.

“Más que celebrar a la Mujer del Año, deberíamos celebrar que este ha sido el año de la mujer. Un año en que las mujeres hemos tocado temas que no se podían tocar, dicho cosas que no se podían decir. Y aunque alguno se haya quejado, ya no hay marcha atrás, porque juntas hemos dado un paso al frente y con cada paso somos más libres y más plenas”, afirmó la cantante.