Piqué realiza polémicos comentarios sobre Latinoamérica y Shakira le responde

La polémica sobre la separación entre Shakira y Piqué continúa, y es que en los últimos días, ha sido tendencia una entrevista que el deportista concedió al programa “Jijantes”, donde se refiere a su expareja como “latinoamericana”, supuestamente, con una connotación negativa. Esto ha generado reacciones negativas en muchos de los seguidores de la cantante, quienes consideran que se trató de un comentario racista y xenófobo.

En dicha entrevista, Gerard habló sobre el acoso que ha sufrido desde su separación con la cantante, y mencionó que gran parte de esos ataques que ha recibido, provienen de Latinoamérica.

“Yo te puedo poner un ejemplo. Mi expareja, que es latinoamericana… No sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella… Barbaridades. No me importa nada, de verdad. Cero”, mencionó.