Shakira vuelve a México con nueva gira: ¿cuándo inicia la venta de boletos?

Shakira confirmó su regreso a México con una nueva gira que incluye varias ciudades del país. Este anuncio ha generado gran expectativa entre sus fans, quienes ahora se preparan para asegurar sus entradas mediante la preventa y venta general de boletos.

La noticia marca un reencuentro esperado entre Shakira y el público mexicano, consolidando su posición como una de las artistas latinas más influyentes en el mundo.

La gira de Shakira recorrerá varias de las principales ciudades de México, con fechas aún por definirse; sin embargo, ya se ha adelantado que los conciertos serán anunciados próximamente, y que la preventa de boletos estará disponible en plataformas oficiales.

La intérprete de ‘TQG’ se presentará en el Estadio GNP Seguros el próximo 27 de febrero de 2026.

Para las y los interesados de este concierto, la preventa Banamex comenzará este primero de diciembre y la venta general será a partir del 2 de diciembre. Se espera que la artista logré un sold out más en el recinto especial de la capital del país.

Por su parte, la cantante expresó emoción por volver a pisar escenarios mexicanos y por reencontrarse con su público, cuya pasión y lealtad han sido clave en su trayectoria internacional. Ese retorno simboliza más que una serie de conciertos: es un puente entre generaciones de seguidores, un reconocimiento al legado de Shakira en Iberoamérica, y una reafirmación de su vigencia artística.

En definitiva, el anuncio de la nueva gira confirma que Shakira vuelve a México con una propuesta renovada, cargada de expectativas y emociones. La confirmación de fechas y la apertura de venta de boletos se espera en los próximos días, lo que pondrá en marcha un verdadero fenómeno cultural que seguramente sacudirá la escena musical nacional.