Shakira y Lewis Hamilton: ¿nueva pareja o simples especulaciones?

En las últimas semanas, Shakira y Lewis Hamilton han despertado la curiosidad tanto de los fanáticos como del mundo del espectáculo, y es que se especula que tienen un romance, pero hasta el momento, no se ha confirmado nada.

Todo inició después de que la cantante de 46 años y el piloto de la Fórmula 1 fueron fotografiados juntos mientras navegaban por Miami Beach. Por supuesto esto generó algunas especulaciones.

No obstante el pasado fin de semana se les vio juntos en una reunión con amigos en Montmeló.

En la imagen compartida en redes por el cantante y cineasta Mustafa the Poet, se puede ver que los presentes pasaron una noche especial con amigos.

Sin embargo, los internautas no dejaron pasar por alto que Hamilton tenía su mano en la cintura a Shakira, quien lucía sonriente, así como un look bastante sexy.

Cabe destacar que ese mismo fin de semana, durante una entrevista el piloto declaró que “necesito encontrar una latina para mí“, sin duda esto causó un enorme revuelo, hay usuarios que afirman se refiere a Shakira.

Esto puso en alerta a toda la fanaticada de la cantante colombiana quienes han investigado todo tiempo de indicios y aseguran que ambos están dando pistas de que tienen una relación, pues Lewis Hamilton recientemente ha estado posteando la palabra “Heat”, y los mismo hizo recientemente la cantante quien público “Este es mi acróstico para hoy ‘Heat’: Heroic, Extraordinary, Awesome, Team”, ¿casualidad?.

La cereza del pastel fue sin duda fue el supuesto regalo que le dio Lewis a Shakira para que luciera espectacular a su regreso a Barcelona.

Este consistió en un conjunto de Versace, el cual la cantante lució durante una carrera de la F1, ella misma compartió una fotografía en sus redes, la cual causó furor.

Nice to be back in Barcelona! pic.twitter.com/OaE4Sg15I3

— Shakira (@shakira) June 4, 2023