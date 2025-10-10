Shaun Tomson y Villa Group impulsan método “The Code” para estudiantes en Los Cabos

El ex campeón mundial de surf y conferencista motivacional Shaun Tomson visita México para compartir su mensaje de propósito, compromiso y resiliencia con estudiantes de nivel básico y medio superior en Los Cabos y Puerto Vallarta. Esta gira forma parte de su programa internacional “Building a Wave of Purpose”, que busca inspirar a las nuevas generaciones.

El recorrido se realiza en alianza con Villa Group, corporativo comprometido con la educación y el desarrollo personal. Gracias a esta colaboración, el programa llega a comunidades escolares, reforzando valores positivos y habilidades para la vida.

El método de Tomson, conocido como “The Code”, invita a los jóvenes a escribir 12 promesas personales que inician con la frase “I will…” (“Yo voy a…”). Estas promesas fomentan la reflexión, la resiliencia y un sentido claro de propósito, ayudando a enfrentar adversidades y fortalecer el liderazgo.

Tomson explica que este método nació de un desafío ambiental en Rincón, California, donde transformó un problema millonario en una oportunidad para enseñar lecciones de vida.

“Escribí 12 lecciones que el surf me enseñó, cada una una metáfora de vida. Las compartí con niños, quienes las adoptaron con entusiasmo. Este pequeño gesto se convirtió en un movimiento global”, relata.

LEE MÁS: Zoé: Panoramas regresa a Los Cabos en el aniversario de Cinema Vagabundo

“Building a Wave of Purpose” es más que una frase: es un movimiento social que se extiende cuando miles de personas adoptan su propio código, generando una ola de cambio y compromiso positivo en las comunidades.

Villa Group ha sido clave para expandir el alcance de este mensaje en México. Como parte de esta alianza, Shaun Tomson ha visitado escuelas en Puerto Vallarta y Los Cabos, promoviendo valores como la autoestima, el liderazgo y la toma de decisiones conscientes entre los estudiantes.

La visita de Tomson es parte de una red global que impulsa el desarrollo integral de la juventud, demostrando que un compromiso personal simple —“Yo voy a…”— puede generar un impacto duradero en las personas y sus comunidades.