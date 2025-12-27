SHCP descarta gasolinazo en 2026 pese a ajuste del IEPS y promete mantener tope al precio

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público salió a desactivar la alarma sobre un posible aumento en el precio de las gasolinas en 2026, al asegurar que la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios no se traducirá en un encarecimiento para los consumidores, pese a que las nuevas cuotas ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

La dependencia federal subrayó que el ajuste al IEPS responde únicamente a la inflación y no altera la estrategia de contención de precios que el gobierno federal puso en marcha desde marzo pasado, un esquema que busca blindar el costo del combustible ante presiones fiscales y del mercado internacional.

El compromiso central de esta política es mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro mediante un acuerdo voluntario con empresarios gasolineros, mecanismo que, según Hacienda y la Secretaría de Energía, seguirá vigente y operativo durante el próximo año.

A partir del 1 de enero de 2026 en México, la cuota del IEPS para la gasolina Magna pasará de 6.45 a 6.70 pesos por litro, mientras que en el caso de la Premium el gravamen subirá de 5.45 a 5.65 pesos, y el correspondiente al diésel aumentará de 7.09 a 7.36 pesos por litro, cifras que reflejan el ajuste inflacionario anual.

Hacienda insistió en que estos incrementos fiscales no se trasladarán al precio final al consumidor, ya que la estrategia de estabilización contempla mecanismos de compensación que absorben las variaciones del impuesto sin afectar directamente al bolsillo de los automovilistas.

El peso del IEPS en las finanzas públicas sigue siendo relevante, ya que para este año se estima una recaudación de más de 473 mil millones de pesos por este concepto aplicado a gasolinas, monto que representa más de la mitad del total de ingresos esperados por impuestos especiales a productos como tabacos, bebidas azucaradas y juegos de apuestas.

Además de los combustibles, el próximo año también se actualizarán las cuotas del IEPS para refrescos, jugos y tabacos, y se incorporará por primera vez un gravamen a las bebidas “light” y “zero”, aunque con una tasa menor respecto a las bebidas con alto contenido de azúcar.

En contraste, el gobierno federal dio marcha atrás a la aplicación de un IEPS de 8 por ciento a videojuegos considerados violentos, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum reconociera la falta de criterios claros para definir qué productos entrarían en esa categoría, optando por campañas preventivas dirigidas a jóvenes y adolescentes en lugar de un impuesto.

