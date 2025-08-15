Sheinbaum: contratos ligados a sobornos en Pemex fueron cancelados

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió al comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el presunto pago de sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex). Aseguró que, aunque sí hubo un intento de corrupción, los contratos nunca se llevaron a cabo.

En su conferencia matutina, Sheinbaum informó que instruyó a la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, para que presente la próxima semana un informe completo.

“Es importante que sepan que estos contratos no se llevaron a cabo; hubo un intento de soborno, pero se cancelaron en el momento en que se tuvo conocimiento”, declaró.

La presidenta precisó que uno de los acusados está detenido y que otro permanece prófugo por el presunto intento de soborno en Pemex. Este último, agregó, fue candidato del Partido Acción Nacional (PAN). Confirmó que los hechos ocurrieron cuando Octavio Romero Oropeza era director de la petrolera, pero aclaró que la investigación se basará en documentos y no en señalamientos personales.

Acusados por sobornos a Pemex

Las autoridades estadounidenses señalan a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61, como responsables de ofrecer y pagar al menos 150 mil dólares en efectivo y artículos de lujo para obtener ventajas en licitaciones de Pemex y su filial Pemex Exploración y Producción (PEP).

De acuerdo con la acusación, esas acciones les habrían permitido obtener contratos con Pemex por al menos 2.5 millones de dólares. Rovirosa fue detenido el 10 de agosto en Texas y enfrenta el juicio en libertad bajo fianza; Ávila sigue prófugo.

Sheinbaum adelantó que la próxima semana se darán a conocer cómo ocurrieron los hechos, quiénes participaron y, de ser posible, los nombres completos de los involucrados en los presuntos sobornos en Pemex, además de reiterar que los contratos fueron cancelados antes de su ejecución.