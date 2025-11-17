Claudia Sheinabum acusa a Salinas Pliego de promover, pagar y azuzar a la Generación Z

“Salinas Pliego estuvo promoviendo la movilización (de la Generación Z), estuvo escribiendo en contra maestra … azuzando a la movilización”, acusó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la rueda de prensa que ofreció este lunes en Palacio Nacional.

Este señalamiento directo lo hizo la presidenta de México al ser cuestionada en la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo sobre el resultado que tuvo la manifestación del pasado 15 de noviembre a nivel nacional y que en la Ciudad de México se tornó violenta en el Zócalo.

En torno a Palacio Nacional se registraron ataques entre policías, granaderos y un reducido grupo de manifestantes llamado “el bloque negro”, dejando un salgo preliminar de 80 personas heridas (entre agentes y civiles) y 20 manifestantes detenidos.

Sheinbaum Pardo también desestimó la legitimidad de la movilización al no contar exclusivamente con manifestantes de la Generación Z, es decir personas nacidas entre 1997 y 2012, lo que significa que tendrían entre 13 y 28 años de edad cumplidos este 2025.

“¿Qué vimos el sábado? Pues vimos en la gran mayoría que no eran jóvenes. La gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran jóvenes de la generación Z. Sí había algunos jóvenes, pero la mayoría no eran jóvenes”, criticó la mandataria.

Cabe señalar que Claudia Sheinbaum Pardo omitió la posibilidad de algunos adultos se unieron a las protestas, los menores de edad que hay en su familia y que aunque la convocatoria a marchar surgió de la Generación Z nunca fue prohibitiva o limitativa a un rango de edad.

Finalmente, Claudia Sheinbaum acusó que la marcha de la Generación Z contó con una fuerte suma de dinero invertida para su realización.

“Había un impulso de cerca de 90 millones de pesos, promoviendo esta movilización desde la oposición, por un lado, y también con el apoyo de un empresario. Muchas cuentas, incluso del extranjero que promovieron esta movilización”, acusó.