Sheinbaum aclara presencia de avión militar de EE. UU. en Toluca: “No son tropas extranjeras”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró este lunes la presencia de un avión militar de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Toluca, explicando que su llegada no implicó el ingreso de tropas extranjeras y no requería autorización del Senado de la República.

Se trató de un Lockheed Martin C-130J Súper Hércules de la Fuerza Aérea estadounidense que aterrizó el sábado pasado en la terminal mexiquense con actividades previstas de capacitación y tareas logísticas, previamente autorizadas desde octubre de 2025, según lo detalló la mandataria en conferencia de prensa.

Sheinbaum subrayó que la aeronave no transportaba tropas de Estados Unidos y que su presencia en Toluca fue resultado de acuerdos de colaboración para que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reciban capacitación en ese país. Indicó que el personal mexicano regresará al país en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana al concluir su estancia.

La presidenta explicó que no era necesaria la aprobación del Senado para este aterrizaje, ya que la Constitución únicamente requiere el aval de la Cámara Alta cuando es tropa extranjera con funciones operativas la que ingresa al territorio nacional, lo cual no ocurrió en este caso.

Sheinbaum precisó que este tipo de vuelos de cooperación y entrenamiento han ocurrido en otras ocasiones, y la única diferencia en esta ocasión fue que el aterrizaje se realizó en Toluca en lugar de otras bases aéreas como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o Santa Lucía.

