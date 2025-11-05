Presunto acosador de Sheinbaum habría agredió a más mujeres en CDMX

Las autoridades capitalinas confirmaron la detención de Uriel N, señalado como el acosador de Claudia Sheinbaum, tras un episodio ocurrido la tarde del martes en el Centro Histórico de la CDMX; así lo dio a conocer Proceso.

De acuerdo con los reportes oficiales, el sujeto no sólo agredió a la presidenta, sino también a una joven de 25 años en la misma zona, según las investigaciones de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

La agresión a la mandataria federal fue denunciada por ella misma ante las autoridades, lo que permitió una movilización policial. Poco después, otra víctima presentó una querella al reconocer al mismo individuo que la había hostigado en días previos.

Según el medio, la policía capitalina ya seguía los pasos del sospechoso, quien había sido reportado por comportamientos similares antes del incidente con Claudia Sheinbaum. Los agentes lograron ubicarlo sobre Paseo de la Condesa y procedieron a su detención, identificándolo como un hombre de 33 años.

Fuentes de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales indicaron que Uriel N permanece bajo resguardo del Ministerio Público, donde se integran las carpetas correspondientes para determinar su responsabilidad penal. El sujeto podría enfrentar una pena de hasta seis años de prisión por el delito de acoso sexual.

Leer más: Detienen a presunto acosador de Claudia Sheinbaum en CDMX

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la detención ocurrió la noche del martes en la alcaldía Cuauhtémoc. El informe policial detalla que el individuo mide 1.60 metros, tiene tez morena y cabello negro. Se desconoce por el momento su ocupación y su estado de salud mental.

Investigaciones iniciales señalan que Uriel N estaba bajo los efectos del alcohol cuando abordó a la presidenta, según confirmaron fuentes cercanas al caso. Testimonios indican que también habría acosado a otras mujeres en la zona, lo que podría agravar su situación legal.

Durante un evento posterior, Claudia Sheinbaum recordó que la capital del país ha sido un espacio de lucha en defensa de los derechos de las mujeres y reiteró su compromiso de erradicar la violencia de género. La mandataria expresó que desde la CDMX se enviará siempre un mensaje claro contra cualquier forma de agresión hacia las mujeres.