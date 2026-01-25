Claudia Sheinbaum inaugura la Agencia Nacional de Aduanas en Tamaulipas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este fin de semana la inauguración de las nuevas instalaciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Este proyecto, considerado estratégico para la soberanía económica del país, busca centralizar las operaciones de comercio exterior y agilizar el cruce de mercancías en la frontera más importante de América Latina.

Acompañada por autoridades estatales y mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Claudia Sheinbaum destacó que la descentralización de esta oficina hacia el norte del país es un reconocimiento a la relevancia logística de Tamaulipas. La nueva sede cuenta con tecnología de punta y sistemas de vigilancia avanzados para combatir el contrabando y eficientar la recaudación fiscal, que representa una de las principales fuentes de ingresos para la federación.

La puesta en marcha de la Agencia Nacional de Aduanas en esta región fronteriza responde a un plan de modernización de infraestructura iniciado en la administración anterior y consolidado en el presente sexenio. Durante el evento, se enfatizó que la presencia de la ANAM en Nuevo Laredo reducirá los tiempos de espera para el transporte de carga, beneficiando directamente a los sectores industriales y comerciales de ambos lados de la frontera con Estados Unidos.

Importancia estratégica de la Agencia Nacional de Aduanas en la frontera

La decisión de ubicar la sede principal de la Agencia Nacional de Aduanas en Nuevo Laredo no es casualidad; por esta aduana transita casi el 40% del comercio terrestre entre México y su principal socio comercial. Estadísticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indican que el fortalecimiento de los puntos de control fronterizo es vital para la seguridad nacional, ya que permite un mejor monitoreo del flujo de divisas y bienes.

Además de la infraestructura física, Claudia Sheinbaum señaló que se implementarán nuevos sistemas de inteligencia artificial para la revisión no intrusiva de contenedores. Esto permitirá detectar sustancias ilícitas o armamento sin detener el flujo logístico. La mandataria reiteró que su gobierno continuará invirtiendo en Tamaulipas para consolidar al estado como el eje neurálgico del T-MEC, trabajando de la mano con las autoridades locales para garantizar la seguridad en los corredores industriales.

Finalmente, la mandataria realizó un recorrido por los dormitorios y áreas administrativas que albergarán a cientos de trabajadores especializados en comercio exterior. Con la inauguración de esta obra, la Agencia Nacional de Aduanas inicia una nueva etapa de operación fuera de la capital del país, marcando un hito en la descentralización administrativa y el fortalecimiento de la vigilancia en las fronteras terrestres del norte de México.

