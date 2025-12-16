Sheinbaum analizará clasificación del fentanilo de EU como arma de destrucción masiva
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el Gobierno federal analizará a fondo las implicaciones legales y políticas de la decisión de Estados Unidos de clasificar al fentanilo como arma de destrucción masiva.
La mandataria señaló que la determinación anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump debe revisarse con cuidado, ya que contempla dos vías: una legislativa y otra mediante decreto, lo que podría tener distintos alcances.
Enfoque en atención a las causas
Sheinbaum reiteró que la estrategia del Gobierno de México frente al consumo de drogas prioriza la atención a las causas, y no únicamente un enfoque punitivo o de fuerza.
Subrayó que el fentanilo también tiene usos médicos, como anestésico, por lo que su reclasificación debe evaluarse con profundidad y sin simplificaciones.
Postura contra intervención extranjera
La presidenta sostuvo que México mantiene su postura de no intervención extranjera, al tiempo que reiteró la disposición de su gobierno al diálogo y análisis institucional sobre las implicaciones de la medida estadounidense.
