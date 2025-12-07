Sheinbaum encabeza sétimo aniversario de la Cuarta Transformación en CDMX

Ante un Zócalo lleno, donde la oposición señaló la presencia de miles de acarreados, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el séptimo aniversario de la llamada Cuarta Transformación, reiterando que el movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mantiene respaldo popular. La mandataria afirmó que más de 600 mil personas acudieron a la concentración.

Desde el templete principal, Sheinbaum destacó logros que, según señaló, fortalecen el proyecto iniciado por AMLO, y criticó a quienes buscan, dijo, desacreditar los avances del actual gobierno. La presidenta recordó que la movilización reúne a ciudadanos de todo el país que, a su juicio, respaldan la continuidad del proyecto político.

La jefa del Ejecutivo aseguró que la Cuarta Transformación consolidó un cambio profundo en el país, al pasar de “una oligarquía a un gobierno para todos”, frase que su equipo atribuyó a su postura en defensa del modelo impulsado por Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, reiteró que la corrupción del periodo neoliberal dejó pobreza y desigualdad que su administración continúa combatiendo.

En su mensaje, la mandataria afirmó que las críticas recientes provienen de estrategias que, según señaló, buscan crear “realidades virtuales” en redes sociales. La Presidencia explicó posteriormente que la mandataria se refería a campañas que, en su opinión, intentan presentar a México como un país menos democrático.

La celebración también sirvió para que Sheinbaum defendiera las políticas económicas del actual gobierno, destacando el aumento del salario mínimo, el control de la inflación y la inversión extranjera directa. Según información compartida por Presidencia, la presidenta aseguró que estos indicadores demuestran que el modelo “de desarrollo con justicia social” está dando resultados.

En el acto, la presidenta sostuvo que la Cuarta Transformación ha generado avances en materia laboral, educativa y de salud, al tiempo que resaltó programas como el Fondo de Pensiones para el Bienestar, las becas escolares y la expansión de universidades públicas. De acuerdo con su equipo, la mandataria insistió en que estos programas son derechos consolidados.

La mandataria también se refirió a la política exterior, reiterando que México mantiene una relación basada en la soberanía y la colaboración sin subordinación. Afirmó que la reforma al Artículo 40 constitucional refuerza la posición de México frente a cualquier injerencia extranjera.

Claudia Sheinbaum llamó a mantener la “honestidad y la justa medianía” como principios fundamentales del servicio público. Según la Presidencia, la mandataria insistió en que el poder debe ejercerse con humildad y al servicio del pueblo, afirmando que la Cuarta Transformación debe sostenerse también desde una ética pública sólida.