Sheinbaum reafirma apoyo a víctimas tras accidente del Tren Interoceánico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este miércoles el respaldo del Gobierno federal a las víctimas del accidente del Tren Interoceánico ocurrido en Oaxaca el pasado 28 de diciembre, en un incidente que ha dejado decenas de heridos y un saldo de fallecidos confirmado por autoridades.

Durante su declaración oficial, la mandataria destacó que el apoyo a las víctimas y a sus familias es una prioridad, tanto en atención médica como en reparación integral del daño. Hasta el momento, una persona permanece hospitalizada en el Hospital 20 de Noviembre, mientras que el resto de los lesionados han sido dados de alta o siguen recibiendo seguimiento médico y jurídico.

Sheinbaum señaló que las instituciones correspondientes, incluyendo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Gobernación, han mantenido una coordinación estrecha para garantizar el acompañamiento integral a cada familia afectada. Este proceso implica la entrega de apoyos económicos y el contacto directo con los familiares para iniciar los procedimientos de reparación conforme a lo establecido por la FGR.

La mandataria también enfatizó que desde el primer momento se brindó atención a los familiares de las personas que perdieron la vida en el accidente, y que el Gobierno continuará ofreciendo respaldo ante las necesidades que surjan en este proceso. Las autoridades han subrayado la importancia de mantener una comunicación constante con las víctimas y sus representantes legales para atender cualquier requerimiento adicional.

El accidente del Tren Interoceánico, que movilizaba a pasajeros entre Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, ha generado investigaciones por parte de la FGR para determinar las causas del siniestro, mientras las familias de los afectados siguen recibiendo atención y apoyo institucional robusto.

