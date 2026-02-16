Sheinbaum apuesta al ring: “Boxeo por la Paz” apoyará a 5 mil pugilistas y 100 mil jóvenes en 2026

La presidente Claudia Sheinbaum puso en marcha “Boxeo por la Paz”, un programa social y deportivo que busca atacar de raíz la violencia mediante el deporte, con una meta clara: incorporar a 5 mil boxeadoras y boxeadores como tutores comunitarios y beneficiar al menos a 100 mil niñas, niños y jóvenes en todo el país durante 2026.

La estrategia combina prevención del delito con respaldo económico a atletas que históricamente han trabajado en la informalidad. Cada pugilista recibirá un apoyo mensual equivalente a un salario mínimo —que en 2026 supera los 9,500 pesos— además de seguro médico, a cambio de impartir una hora diaria de clases gratuitas en gimnasios comunitarios de lunes a viernes.

Leer más: Ramadán 2026: ayuno, fe y tradición en el mes sagrado del islam que inicia en febrero

El diseño técnico del programa corre a cargo del Consejo Mundial de Boxeo, encabezado por Mauricio Sulaimán Saldívar, quien calificó la iniciativa como única en el mundo por su alcance y cobertura. Los contenidos formativos no sólo incluyen técnica boxística, sino valores como disciplina, superación personal y compromiso comunitario.

La dimensión social del proyecto apunta a niñas, niños y jóvenes de entre 6 y 29 años, un rango que concentra buena parte de la población vulnerable frente al reclutamiento delictivo y al consumo de drogas. Las clases comenzarán el 2 de marzo y la información sobre sedes y horarios estará disponible en la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro, además de recorridos casa por casa para invitar a participar.

Leer más: Latam suspende vuelos desde Lima a La Habana por crisis de combustible

La lógica detrás del programa parte de una realidad conocida en el boxeo mexicano: miles de peleadores enfrentan ingresos inestables, ausencia de seguridad social y alto riesgo de lesiones. Carlos Gastón Torres, coordinador general de Programas para el Bienestar, subrayó que el gimnasio es una escuela de vida donde se aprende respeto y fraternidad, más allá del entrenamiento físico.

El gobierno federal plantea así un doble objetivo: fortalecer el tejido social y profesionalizar el entorno del boxeo nacional. La presidente sostuvo que el programa invita a las y los jóvenes a mantenerse alejados de las drogas y de los grupos delictivos, al tiempo que abre oportunidades para quienes aspiran a una carrera deportiva con respaldo institucional.

Leer más: Quintana Roo va por el Mundial 2026: Cancún, Playa del Carmen y Chetumal buscan su propio Fan Fest FIFA

La meta inmediata es operar el programa durante todo 2026, con la intención de mantenerlo a lo largo del sexenio y ampliarlo conforme se evalúen resultados. Si logra consolidarse, “Boxeo por la Paz” podría convertirse en uno de los ejes más visibles de la política de atención a las causas, utilizando el deporte como herramienta directa de intervención comunitaria.

La apuesta no es menor en un país con tradición boxística y figuras históricas surgidas de barrios populares. Que 100 mil jóvenes entrenen con peleadores profesionales, campeones y atletas en activo representa una intervención social de gran escala, cuyo impacto dependerá de su continuidad, supervisión y resultados medibles en las comunidades.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO