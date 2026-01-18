Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 18 de Enero, 2026
HomeSalud y BienestarClaudia Sheinbaum pone en marcha credencialización de salud y anuncia inversión histórica para hospitales
Salud y Bienestar

Claudia Sheinbaum pone en marcha credencialización de salud y anuncia inversión histórica para hospitales

La presidenta confirmó el inicio del registro de usuarios para agilizar la atención médica y destacó que el presupuesto se enfocará en el abasto de medicinas e infraestructura
18 enero, 2026
0
22
Credencialización del sistema de salud

Facebook Claudia Sheinbau,

Al encabezar la inauguración del Hospital General Regional No. 25 “General Ignacio Zaragoza” del IMSS, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el arranque formal del proceso de credencialización del sistema de salud y una inversión histórica para modernizar la infraestructura médica del país.

Acompañada de este anuncio, Sheinbaum destacó que su administración está destinando una inversión histórica al sector salud. Estos recursos estarán etiquetados para la modernización de infraestructura hospitalaria, la adquisición de equipo médico avanzado y, prioritariamente, para garantizar el abasto total de medicamentos en las farmacias públicas.

Claves del anuncio presidencial:

  • Padrón de beneficiarios: La credencialización permitirá tener un control real de la demanda de servicios, facilitando la programación de citas y cirugías.

  • Rescate de clínicas: Parte de la inversión se utilizará para rehabilitar centros de salud que se encuentran en condiciones de abandono.

  • Derecho a la salud: La presidenta recalcó que el objetivo es consolidar un sistema preventivo y eficiente donde la gratuidad sea una realidad tangible para la población.

Sheinbaum Pardo enfatizó que la salud no debe ser vista como una mercancía, sino como un derecho humano. Con la nueva credencial y la mejora en los hospitales, se espera reducir los tiempos de espera y optimizar la distribución de insumos médicos en todos los estados de la República.

Autor

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

EtiquetasClaudia SheinbaumSalud
