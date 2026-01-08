Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Nacional

Sheinbaum reporta caída de 40% en homicidios dolosos en México

La presidenta informó que los homicidios dolosos en el país registran una reducción de 40% en comparación con el último mes del sexenio anterior
8 enero, 2026
Claudia Sheinbaum

Gobierno de México

Los homicidios dolosos en México registraron una disminución de 40% en comparación con el último mes del gobierno anterior, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los datos oficiales muestran una reducción significativa en los homicidios dolosos desde el inicio de su administración.

La mandataria explicó que la comparación se realiza entre el último mes del gobierno anterior y los meses recientes de su gestión, lo que refleja una caída de 40% en este delito de alto impacto.

Sheinbaum atribuyó la baja a ajustes en la estrategia de seguridad, con énfasis en el fortalecimiento de la inteligencia, la investigación criminal y la coordinación interinstitucional entre autoridades federales y estatales.

Indicó que su gobierno ha priorizado el análisis de información, el seguimiento de grupos delictivos y el trabajo conjunto con fiscalías y corporaciones locales para reducir la violencia.

La presidenta señaló que, aunque persisten retos en algunas regiones del país, la tendencia general muestra un descenso sostenido en los homicidios dolosos.

Estrategia de seguridad

Sheinbaum sostuvo que su administración busca consolidar la reducción de homicidios mediante acciones preventivas y operativos focalizados, en lugar de medidas reactivas.

Añadió que la estrategia se apoya en evaluaciones constantes de los indicadores delictivos y en el fortalecimiento de capacidades institucionales para evitar repuntes en los niveles de violencia.

