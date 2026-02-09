Sheinbaum califica de injustas las sanciones de Trump por el petróleo a Cuba y anuncia más envíos de ayuda

La presidente Claudia Sheinbaum endureció este lunes su postura frente a la decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer sanciones a los países que envíen petróleo a Cuba, al considerar que se trata de una medida injusta que castiga directamente a la población y no a los gobiernos. Desde Palacio Nacional, la mandataria cuestionó el alcance de los aranceles anunciados por Donald Trump y defendió la política mexicana de apoyo humanitario a la isla.

La crítica presidencial se produjo un día después de que México enviara desde el puerto de Veracruz un cargamento de más de 814 toneladas de alimentos con destino a La Habana, una operación que el gobierno federal presentó como parte de su compromiso histórico con el pueblo cubano. Sheinbaum adelantó que este envío no será el último y que su administración prepara el traslado de más productos básicos en las próximas semanas.

El rechazo a las sanciones se centró en el impacto social que, según la presidente, generan este tipo de medidas económicas. Señaló que las restricciones comerciales y energéticas no resuelven conflictos políticos ni promueven cambios internos, pero sí profundizan carencias entre la población, al limitar el acceso a alimentos, energía y bienes esenciales.

La mandataria también dejó claro que México no renunciará a la vía diplomática para insistir en el envío de petróleo a Cuba, pese a las presiones de Washington. Subrayó que su gobierno seguirá explorando mecanismos legales y de diálogo internacional para sostener la cooperación energética, bajo el argumento de que no se puede “ahorcar a un pueblo” mediante sanciones económicas.

El posicionamiento de Sheinbaum se enmarca en una política exterior que ha buscado mantener una relación de respeto con Estados Unidos, pero que al mismo tiempo reivindica la autonomía de México en sus decisiones internacionales. En este caso, la presidente enfatizó que la ayuda a Cuba responde a criterios humanitarios y no a una confrontación ideológica.

Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se recordó que el apoyo mexicano a la isla aún no concluye. De acuerdo con información oficial, permanecen pendientes por enviar alrededor de 500 toneladas adicionales de productos, entre ellos leche en polvo y frijol, lo que confirma la continuidad del puente humanitario entre ambos países.

El pronunciamiento ocurre en un contexto de endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba, reactivada bajo la administración de Trump, y coloca a México en una posición crítica frente a las sanciones unilaterales. Para el gobierno mexicano, el énfasis está en la defensa del bienestar de la población cubana y en la necesidad de replantear medidas que, a su juicio, han demostrado ser socialmente dañinas.

