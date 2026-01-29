Sheinbaum cancela visita a Los Cabos, vendrá cuando haya más viviendas por entregar: Castro Cosío

Vestidos y alborotados se quedaron los habitantes de Baja California Sur debido al anuncio que se había realizado sobre la visita que este fin de semana realizaría la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo a la entidad.

La mañana de este 29 de enero, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, confirmó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, decidió cancelar su visita programada para este fin de semana a Los Cabos.

El mandatario estatal explicó que la jefa del Ejecutivo Federal ajustó su agenda con el objetivo de encabezar el evento de entrega de viviendas para el Bienestar una vez que el avance en la construcción sea mayor, al menos estén listas la mitad de las casas proyectadas en Cabo San Lucas.

Castro Cosío detalló que actualmente ya se encuentran terminadas cerca de 100 viviendas de un total de 700 que están planeadas para entregarse en la delegación sanluqueña.

El gobernador aceptó que, aunque Baja California Sur es uno de los estados con menor pobreza extrema, el crecimiento poblacional en Los Cabos ha generado un rezago habitacional que es prioridad para el actual sexenio.

Para combatir esta problemática, Castro Cosío señaló que de parte del Gobierno de México se tiene proyectado construir un total de 37 mil viviendas en los cinco municipios de Baja California Sur, siendo este año La Paz y Loreto en donde se enfocará su construcción.

En La Paz, ya se cuenta con terrenos para iniciar las primeras 500 casas, mientras que en Loreto se proyectan alrededor de 300, explicó.

Estos esfuerzos buscan mitigar la problemática de más de 20,000 personas asentadas en arroyos y zonas de peligro en diversos puntos del estado, aunque la mayor problemática está en el municipio de Los Cabos.

