Sheinbaum cierra 2025 con avances y retos en seguridad, economía y emergencias

Durante 2025, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrentó un año marcado por emergencias climáticas, hechos de violencia, accidentes de alto impacto y presiones en materia de seguridad y economía. Con base en datos oficiales y reportes periodísticos, el balance muestra avances en coordinación institucional y reducción de algunos delitos, pero también persistencia de problemas estructurales y críticas por transparencia y tiempos de respuesta.

Aciertos durante 2025

Reducción de homicidios dolosos

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que, hasta noviembre de 2025, los homicidios dolosos registraron una disminución de entre 21 y 37%, según la fuente consultada, al pasar de un promedio de casi 87 víctimas diarias en años previos a alrededor de 54.5 en 2025. El gobierno atribuyó este resultado a labores de inteligencia, coordinación con estados y decomisos de armas y drogas.

Atención a emergencias meteorológicas

En octubre de 2025, lluvias intensas provocaron inundaciones y deslaves en al menos cinco estados: Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Puebla. Ante la emergencia, el Ejecutivo federal activó el Comité Nacional de Emergencias y presentó un plan de atención con cuatro ejes: auxilio inmediato, apoyo a damnificados, reconstrucción de infraestructura y fortalecimiento de los sistemas de alertamiento.

Respuesta a accidentes de alto impacto

Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, ocurrido el 28 diciembre y que dejó 13 personas fallecidas y decenas de lesionados, el gobierno de Claudia Sheinbaum desplegó atención médica, acompañamiento a familiares y abrió investigaciones a través de la Fiscalía General de la República y autoridades regulatorias. La presidenta anunció visitas directas a la zona para dialogar con las familias afectadas.

Estabilidad en indicadores macroeconómicos

Durante 2025, la inflación se mantuvo en rangos controlados (entre 3.5 y 4.5%), el desempleo se ubicó alrededor del 2.7% y el país registró cifras relevantes de inversión extranjera directa, especialmente en el primer semestre del año. También se aplicó un incremento de 12% al salario mínimo.

Desaciertos y críticas

Persistencia de violencia y extorsión

Aunque los homicidios bajaron, otros delitos como la extorsión y las desapariciones registraron incrementos. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI reportó que más del 60% de la población urbana se siente insegura. Casos de alto impacto, como asesinatos de funcionarios y hechos violentos en regiones específicas, mantuvieron la percepción de inseguridad.

Transición tras la eliminación del Fonden

Aunque Claudia Sheinbaum defendió la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), analistas señalaron que los nuevos mecanismos de apoyo enfrentaron retrasos en la entrega de recursos, principalmente en comunidades rurales afectadas por fenómenos naturales.

Señalamientos de corrupción y polémicas administrativas

Durante 2025 se documentaron diversos casos que involucraron a funcionarios y exfuncionarios, entre ellos investigaciones por irregularidades patrimoniales, presuntos vínculos con actividades ilícitas y cuestionamientos a nombramientos en áreas clave. Aunque algunos funcionarios fueron separados del cargo, varios casos seguían en etapa de investigación al cierre del año.

Panorama general

Al cierre de 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum mantuvo niveles de aprobación elevados, de acuerdo con encuestas publicadas en el último trimestre del año, con rangos de entre 74 y 76%. El balance anual refleja avances en planeación y respuesta técnica ante emergencias, así como mejoras en algunos indicadores de seguridad, pero también evidencia retos pendientes en violencia, transparencia, corrupción y reconstrucción institucional.

