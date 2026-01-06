Sheinbaum cierra la puerta a cualquier intervención de EU y refuerza el discurso de soberanía frente al fentanilo

La presidente Claudia Sheinbaum rechazó de manera categórica cualquier posibilidad de intervención de Estados Unidos en territorio mexicano bajo el argumento del combate al narcotráfico, al sostener que incluso la eventual clasificación del fentanilo como arma de destrucción masiva no se traduciría en acciones directas contra México ni justifica operaciones unilaterales.

Desde Palacio Nacional, la mandataria subrayó que su gobierno no aceptará bajo ninguna circunstancia intromisiones, intervenciones o decisiones impuestas desde el extranjero, al tiempo que dejó claro que la defensa de la soberanía nacional no es una postura retórica, sino un principio jurídico ya incorporado al marco constitucional.

Sheinbaum recordó que su administración impulsó reformas a la Constitución para blindar al país frente a amenazas externas, con cambios específicos al artículo 40 y adecuaciones al artículo 19, los cuales fueron avalados por el Congreso y establecen límites explícitos contra cualquier acto que vulnere la integridad, independencia o soberanía del Estado mexicano.

Estas modificaciones, explicó, dejan asentado que el pueblo de México no consentirá acciones como golpes de Estado, injerencias electorales o violaciones al territorio nacional por tierra, mar, aire o incluso espacio, un mensaje dirigido tanto a actores internos como a gobiernos extranjeros.

La presidente enfatizó que cualquier intervención en tareas de investigación o persecución de delitos dentro del país, sin autorización expresa del Estado mexicano, constituye un delito grave, una definición que busca cerrar la puerta a operaciones encubiertas o decisiones unilaterales bajo el pretexto de la cooperación internacional.

En materia de seguridad, Sheinbaum reiteró que México mantiene disposición a colaborar con Estados Unidos para frenar el tráfico de drogas, incluido el fentanilo, pero bajo el principio de responsabilidad compartida y sin subordinación, al señalar que la cooperación bilateral implica obligaciones y acciones diferenciadas para cada país.

Como parte de ese argumento, la mandataria destacó que México ha registrado avances en la reducción de la violencia, y adelantó que el próximo informe de seguridad confirmará una nueva baja en los homicidios durante diciembre, consolidando —dijo— una tendencia descendente sostenida a lo largo de un año y tres meses.

Frente a declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien sugirió que “algo tendría que hacerse con México” tras la detención de Nicolás Maduro, Sheinbaum sostuvo que su gobierno privilegia el diálogo permanente, mediante canales formales entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Departamento de Estado y las áreas de seguridad de ambos países, al considerar que la cooperación se construye con comunicación, no con amenazas.

