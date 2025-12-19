Sheinbaum: Por primera vez México tiene más clase media que pobres

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que por primera vez en la historia reciente de México la proporción de personas consideradas de clase media supera la de aquellas en situación de pobreza, con base en datos oficiales del Banco Mundial y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Sheinbaum subrayó que este cambio estructural en la composición socioeconómica del país está vinculado a las políticas económicas impulsadas por la llamada “Economía Moral” y otros programas sociales de la Cuarta Transformación. “Es la primera vez desde el año 2000 que en México hay más personas reconocidas como clase media y menos personas pobres”, dijo la mandataria.

De acuerdo con las cifras citadas por Sheinbaum y presentadas por el coordinador de asesores de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, en 2018 el porcentaje de población en pobreza era de 35.3%, mientras que la clase media representaba 27.2%. Para 2024, el índice de pobreza se redujo a 21.7 %, y la clase media aumentó a 39.6 % de la población total.

Los datos oficiales reflejan un cambio de tendencia en los últimos seis años, con un incremento de la clase media de 12.4 puntos porcentuales desde 2018, mientras que la pobreza se redujo 13.6 puntos porcentuales en el mismo periodo, según las mediciones citadas en la conferencia.

Sheinbaum vinculó este avance a la implementación de programas de bienestar, la promoción de derechos sociales y una política económica orientada a la inclusión, insistiendo en que mantener y fortalecer el crecimiento de la clase media es prioridad de su gobierno.

El anuncio de Sheinbaum marca un hito en los discursos oficiales sobre desarrollo social en México y pone el foco en la consolidación de la clase media como motor de estabilidad económica y reducción de desigualdades.