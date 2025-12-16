Sheinbaum condena pelea entre diputadas y pide respeto en el Congreso de la CDMX

La confrontación física entre diputadas del Congreso de la Ciudad de México encendió las alertas sobre el clima político y la forma en que se están conduciendo los debates legislativos. El episodio, ocurrido en plena sesión, provocó reacciones inmediatas y reavivó la discusión sobre la necesidad de fortalecer el diálogo y el respeto institucional en los espacios de representación democrática.

Desde el ámbito federal, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó de manera clara los hechos y subrayó que la violencia no puede normalizarse en ningún espacio público, mucho menos en un recinto legislativo. Su postura apuntó a la urgencia de que los desacuerdos políticos se resuelvan mediante argumentos y no a través de confrontaciones físicas.

Un episodio que prende focos rojos en la política capitalina

El altercado se registró en el Congreso de la Ciudad de México, un órgano llamado a debatir, legislar y construir acuerdos para atender los problemas de la capital del país. La escena generó críticas tanto de actores políticos como de la ciudadanía, que cuestionaron el ejemplo que se envía desde una de las principales tribunas políticas del país.

Sheinbaum enfatizó que quienes ocupan cargos públicos tienen una responsabilidad mayor frente a la sociedad, ya que su conducta influye directamente en la percepción de la política. La discusión parlamentaria debe ser firme y plural, pero siempre dentro de los márgenes del respeto y la civilidad democrática.

Llamado a recuperar el diálogo y la civilidad

El incidente también abrió el debate sobre las tensiones internas que se viven en los congresos locales, donde la polarización política ha ido en aumento. Estos episodios reflejan no solo diferencias ideológicas, sino también fallas en los mecanismos de control interno y en la conducción de las sesiones legislativas.

Finalmente, el mensaje de Sheinbaum fue entendido como una postura para rechazar este tipo de conductas. En un contexto de mayor exigencia ciudadana, el hecho deja claro que no basta con legislar, sino que también importa la forma en que se conduce el debate político.

