Sheinbaum confirma su viaje a Washington DC para el sorteo del Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que asistirá este viernes 5 de diciembre a Washington D. C. para participar en el sorteo de la Copa del Mundo, un evento que vuelve a colocar el foco internacional sobre la región de América del Norte. Su presencia no solo responde a la organización mundialista, sino también al simbolismo diplomático que acompaña un encuentro de esta magnitud.

Sheinbaum aclaró que no existe todavía una reunión confirmada con el presidente estadounidense, Donald Trump, aunque reconoció que existe disposición desde Washington. La mandataria afirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores fue informada por el Departamento de Estado de que “Trump estaría contento de recibirnos”, frase que matizó al señalar que cualquier encuentro aún está por definirse.

Leer más: Sheinbaum mueve ficha decisiva: Ernestina Godoy encabeza la terna para la nueva FGR

Sheinbaum señaló que este es un “buen momento” para proyectar la imagen de América del Norte como bloque económico en un escenario global competitivo. Aseguró que la presencia de los tres líderes —México, Estados Unidos y Canadá— contribuiría a subrayar que el compromiso comercial y de cooperación regional “sigue adelante”, especialmente en una etapa marcada por tensiones externas y cambios en el comercio internacional.

Sheinbaum adelantó que su viaje a la capital estadounidense será “muy corto”, con salida el mismo viernes y un itinerario centrado en el evento de FIFA. Prometió ofrecer este jueves más detalles logísticos, en medio de la expectativa por saber si el encuentro con Trump se materializará o si la visita se concentrará únicamente en el protocolo deportivo.

Leer más: Dua Lipa conquista Latinoamérica a base de ‘covers’ de clásicos locales

La presidente reveló que sostuvo una conversación este martes con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para revisar la dinámica del sorteo y los roles asignados a cada jefe de Estado. También confirmó la asistencia del primer ministro de Canadá, Mark Carney, lo que refuerza el carácter tripartita del acto.

Sheinbaum detalló que su intervención se limitará al protocolo inicial: abrir la “pelotita” correspondiente para conocer el grupo encabezado por México. Tras esa breve participación, indicó que se retirará del evento, dejando el resto del sorteo al equipo técnico de FIFA y a los representantes designados.

Leer más: Black Friday rompe esquemas con gasto récord, compras móviles y un boom impulsado por la IA

Finalmente, el eventual encuentro con Trump ocurre en un momento estratégico para la relación bilateral, donde temas como comercio, migración y seguridad siguen marcando la agenda. Aunque Sheinbaum evitó adelantar escenarios, la sola posibilidad de una reunión en Washington añade un componente diplomático que podría cruzarse con un evento pensado originalmente para el futbol.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO