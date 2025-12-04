Claudia Sheinbaum lanza consejo permanente para el Plan México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la instauración de un nuevo mecanismo de trabajo que busca impulsar el capital privado en México. La mandataria formalizó la creación de este consejo durante una reunión con influyentes figuras de los principales consorcios del país y miembros de su gabinete.

Este nuevo cuerpo de diálogo está enteramente dedicado a la promoción de inversiones y la aceleración de proyectos bajo el “Plan México“. Sheinbaum confirmó que las interacciones con la iniciativa privada serán permanentes y se llevarán a cabo de manera periódica.

El encuentro de alto nivel se llevó a cabo en Palacio Nacional y contó con la presencia de figuras destacadas del sector económico. Entre los asistentes se confirmó al presidente de Grupo Carso, Carlos Slim, y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

¿Cuál es el objetivo de este nuevo foro de inversión del Plan México?

Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, confirmó el propósito del nuevo espacio de trabajo. El objetivo central es dar seguimiento y acelerar los proyectos de inversión en México, incluyendo aquellos de naturaleza mixta.

La cumbre reunió a otros líderes empresariales clave, como Carlos Slim Domit y Alejandro Baillères Gual. También asistieron ejecutivos de FEMSA, Grupo Televisa, Grupo Alfa, Banorte y Grupo Chedraui, entre otros importantes consorcios nacionales.

Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirmó que estas reuniones forman parte de los trabajos de inversión que su organización ya realiza con el gobierno. No obstante, él rechazó la idea de integrarse formalmente como asesor del gobierno federal.

¿Se lograron avances en temas salariales y de horarios laborales?

El diálogo entre la presidenta y los empresarios también abordó puntos fundamentales de la agenda social y laboral del país. El secretario del Trabajo, Marath Bolaños López, destacó el consenso unánime logrado respecto al incremento del salario mínimo.

Bolaños López también informó que se discutió de manera positiva la implementación de la jornada laboral de 40 horas en un formato gradual. El funcionario señaló que estos acuerdos brindan certidumbre sobre el camino que seguirán los temas laborales en el futuro.

Respecto a la situación económica, Cervantes llamó a mantener la confianza ante cualquier señal de nerviosismo global. El líder del CCE insistió en que existe un gran optimismo en el mundo sobre las oportunidades de inversión en México.