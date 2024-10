Sheinbaum se va contra ministras tras renuncia: No están por encima del pueblo, dice

Luego de que ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentara se renuncia en rechazo a la reforma judicial, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló al respecto.

LEER MÁS: Norma Piña se une a otros ministros y renuncia a la Corte; “Un acto de congruencia”

En la “mañanera del pueblo” de este 31 de octubre, la mandataria mexicana aseguró que los ministros están presentando sus renuncias como un acto de provocación, para que los lleven a un juicio político, aunque rechazó que esto vaya a ocurrir.

“Nos están provocando, ¿en qué sentido? Quieren que la Presidenta los lleve a juicio político a ministras y ministros, no lo vamos a hacer, por más que estén violando la Constitución, que es lo que ellos quieren”, señaló.

De manera irónica, Claudia dijo que espera que algunos de estos jueces, que dejarían su cargo en agosto del próximo año, “recuerden” sus clases de historia y cuestionen sus acciones.

“Porque ellos y ella saben que están tomando una decisión política, no jurídica, en contra del pueblo de México y a favor de ciertos grupos de interés y de sus propios intereses”, indicó.

Finalmente, recordó que ella fue elegida por el pueblo de México y enfatizó que no hay nadie, ni siquiera los ministros, por encima de la ley.

“Vamos a esperar (…) y a la gente decirles, primero, que a mí me eligió el pueblo de México y que 8 ministros no pueden estar por encima del pueblo, y eso lo dice el 39 constitucional, quién es el soberano; segundo, esperar, no nos adelantemos; y tercero, apelar a las ministras y ministros”, expresó.